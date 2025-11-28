Testos d’autorreg amb sistema integrat

El manteniment de les plantes sovint es veu condicionat per la manca de temps o per períodes d’absència, i això pot provocar que moltes es marceixin per falta d’aigua. Els testos amb autorreg ofereixen una solució pràctica i eficient a aquest problema gràcies a un dipòsit integrat que emmagatzema l’aigua i permet que la planta l’absorbeixi de manera progressiva segons les seves necessitats reals. Així, es redueix el risc d’excés o de sequedat i es garanteix un reg equilibrat i constant.
Aquest sistema és especialment útil en balcons i terrasses exposades al sol, on les plantes es ressequen amb més rapidesa i caldria regar-les cada dia. El fet de disposar d’una reserva d’aigua sota el substrat evita haver de fer aquest manteniment constant i proporciona una autonomia de diversos dies. A més, molts models incorporen un indicador de nivell que mostra quan cal omplir el dipòsit, fent encara més senzill el seu ús.
Pel que fa al disseny, aquests testos es presenten en formats decoratius molt variats: des de propostes minimalistes en plàstic reciclat fins a opcions ceràmiques amb acabats elegants o colors vius que aporten un toc de personalitat a l’espai. Això permet integrar-los fàcilment en qualsevol estil de jardineria, tant si és urbà i modern com si es busca un aire més rústic i natural.
Per Tot Sant Cugat
