Tesi doctoral d’Anna Veiga sobre el tractament de l’artrosi de genoll

A la dreta, Anna Boada, defensant la seva tesi doctoral (UdA)

La Universitat d’Andorra (UdA) ha acollit aquest dimecres, 19 de juny, la lectura de la tesi doctoral titulada “Avaluació de l’eficàcia del tractament amb la fracció vascular estromal en pacients amb artrosi de genoll: un estudi experimental amb grup control”, defensada per Anna Boada i Pladellorens i dirigida per Anna Veiga i Mercè Avellanet.

La tesi demostra que el tractament amb fracció vascular estromal (SVF) és segur i eficaç per a reduir el dolor i millorar la funcionalitat i la qualitat de vida dels pacients afectats d’artrosi de genoll. A més, s’hi evidencia una millora de les característiques radiològiques en una part dels subjectes analitzats. No obstant, la tesi també conclou que cal fer més estudis i amb un nombre més elevat de participants per a identificar quin subgrup de pacients pot tenir una millor resposta regenerativa al tractament.

L’artrosi de genoll és una patologia freqüent que causa dolor, tumefacció i disminució de funcionalitat, a causa, entre d’altres, de l’aprimament del cartílag.

El tribunal de tesi ha estat format per Elvira Gea (Universitat d’Andorra), Ruth Galtés (Universitat de Vic), Marta Solà (Universitat de Vic), José Javier Trujillano (Universitat de Lleida) i Empar Cuxart (Vall d’Hebron Institut de Recerca). La tesi ha obtingut una qualificació d’excel·lent per unanimitat.

Amb aquesta ja són 25 les persones doctorades per la Universitat d’Andorra des que es va posar en marxa el programa de Doctorat el curs 2009-2010.