Tertúlia sobre “La dona a la política a Andorra” al col·legi espanyol Maria Moliner

Laura Mas, Conxita Marsol i Rosa Gili amb els joves moderadors de la tertúlia (Col·legi Maria Moliner)

El Col·legi Espanyol Maria Moliner ha commemorat avui dimecres, dia 8 de març, el Dia de la Dona Treballadora amb una taula rodona sobre ‘La dona i la política a Andorra’. A la tertúlia hi han participat les cònsols majors, Laura Mas i Rosa Gili, i l’excònsol major, Conxita Marsol.

Durant el debat, moderat per l’alumna Sarayd Catalao Maurera i l’alumne Jordi Gómez de Veciana s’han exposat temes com les dificultats que han trobat al llarg de la carrera professional sent dones dins de la política, han opinat sobre la paritat i han animat els joves a continuar lluitant en la defensa de la igualtat de gènere.

L’acte l’ha tancat la consellera d’Educació de l’Ambaixada d’Espanya a Andorra, amb unes paraules animant les joves a empoderar-se i a prendre el control de les seves vides sense deixar-se influenciar per ningú i que tinguin veu pròpia.