Territori adjudica la 2a fase de les actuacions de millora a la CS-520 de Comallempla

El Govern ha donat llum verda a l’adjudicació de la segona fase de les actuacions de millora a la CS-520 de Comallempla, a la parròquia de la Massana. L’adjudicació ha estat per a l’empresa Construccions Entrimo per un import total de 132.469,54 euros.

La situació del tram objecte del projecte es troba en el punt quilomètric 0+430 de la Carretera Secundària de Comallempla i té una llargada aproximada de 250 metres lineals, on es millorarà tot el sistema de drenatges, tant de pous com de cunetes, evitant un excés de volum d’aigua que es concentra en un sol punt i que permeti prevenir problemes d’erosió i impacte de sòlids.

Adjudicat l’arranjament del mur a la CS-140

De forma paral·lela, aquest dimecres, l’Executiu també ha aprovat l’adjudicació de les obres per a l’arranjament del mur de sosteniment esllavissat de la CS-140, a la sortida del poble de Sant Julià de Lòria. L’objectiu de les obres és actuar i rehabilitar el mur ja existent al punt quilomètric 1+200 de la CS-140 a Fontaneda. El mur de sosteniment a rehabilitar té una llarga d’uns 32 ml i es posicionarà alineat al límit d’edificació, al costat esquerra del la carretera secundària.

Així, es proposa la construcció d’un nou mur de maçoneria, el reblert de terres de sòl seleccionat entre el trasdós del nou mur de maçoneria i el mur existent i la pavimentació de la zona entre els dos murs, així com el drenatge de la plataforma mitjançant embornals i tub de desguàs cap al torrent. El concurs públic ha estat per a l’empresa T.P. Comesa per un import de 122.149,57 euros.

Treballs de reparació de barrera dinàmica

Finalment el Govern també ha aprovat aquest dimecres l’adjudicació dels treballs de reposició d’una barrera dinàmica intermèdia per a la protecció de la caiguda de blocs rocosos que es troba situada al Canal de l’Alzina, al Solà d’Andorra la Vella, afectada per diversos episodis de despreniments rocosos. El concurs públic ha estat per a l’empresa Inaccés per un import de 71.156,14 euros.