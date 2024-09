Títol: Terminator zero

Durada: 30 minuts

Gènere: Ciència ficció, animació, acció

Creació: Mattson Tomlin

Intèrprets: Timothy Olyphant, Rosario Dawson, Ann Dowd

Temporades: 1 Capítols: 8

Plataforma: Netflix

Terminator: The Anime Series és una sèrie anime d’acció i ciència ficció per a adults que forma part de l’univers Terminator creat per James Cameron. Quan la xarxa d’intel·ligència artificial coneguda com a Skynet pren consciència de si mateixa i arrabassa el control de les intel·ligències artificials als seus amos humans, es desencadena una guerra total que enfronta la humanitat amb les màquines.

Aquesta batalla, que involucra lluitadors de la resistència de carn i ossos i cyborgs que viatgen en el temps, s’estén al llarg de les darreres dècades del segle XX i les primeres dècades del XXI. Podran els pocs supervivents humans acabar amb la malèvola intel·ligència artificial coneguda com a Skynet?





Per Sensacine