Teresa Colom presentarà “Neu a la porta / Ull de gat, ull de bou”, a la Trenca

Coberta del llibre “Neu a la porta / Ull de gat, ull de bou”, de Teresa Colom

La presentació del darrer llibre de l’escriptora andorrana Teresa Colom, “Neu a la porta / Ull de gat, ull de bou” tindrà lloc el proper dimecres, dia 28 de febrer, a les 19 hores, al Soterrani de la llibreria la Trenca, a Andorra la Vella. L’autora conversarà sobre el projecte Temps Obert amb la filòloga i periodista cultural, Roser Porta.

Sobre el llibre

Teresa Colom s’afegeix amb aquest volum als set escriptors que l’editorial Comanegra ha fitxat per a completar el llibre, segon de la sèrie Temps obert, de Manuel de Pedrolo. Colom serà la quarta, després de Núria Cadenes, Joaquim Carbó i Borja Bagunyà. En relació a aquest enorme projecte, Pedrolo va dir en una entrevista: “T’imagines una colla d’escriptors, de generacions successives, embarcats a desenvolupar aquest llibre? Una cosa demencial, d’acord. Però potser les úniques coses que val la pena de fer són aquelles que surten del corrent, del normal…”.

Comanegra continua, així, amb el desafiament de reeditar totes les obres originals de Pedrolo i donar continuïtat al llibre segon de Temps obert. Per a la coberta de tots els volums s’han triat fotografies del vallenc Francesc Català-Roca.





Sinopsi

La Teresa està infeliçment casada amb un dels grans corruptes de la ciutat, Daniel Bastida, especialitzat a construir pisos per a pobres amb materials de pa i figa. La Teresa té un amant i un secret que encara amenaça més el seu home, i aquestes dues novel·les despleguen dues possibilitats de la vida d’ella i de la vergonya d’ell. El destí de la Teresa serà molt diferent si el Daniel s’assabenta, o no, de la seva aventura amb el pintor; si pren consciencia, o no, que la seva dona ha nascut, tambe, per a sentir plaer.

Dues histories d’atmosfera inquietant, a voltes angoixant, i no exemptes de violència; la violència d’una teranyina social feta per a ofegar les dones des del primer gateig.





Sobre Teresa Colom

Poeta i escriptora andorrana. Llicenciada en Ciències Econòmiques per la UPF. Ha publicat diversos poemaris amb els que ha guanyat premis com el Premi Miquel Martí i Pol del Govern d’Andorra. El 2015 va publicar el llibre de relats La senyoreta Keaton i altres bèsties (Empúries, premi Maria Àngels Anglada 2016) i també ha publicat la novel·la, Consciència (Empúries, 2019).