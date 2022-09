Terceravia vota contra el Projecte de llei que hauria de definir l’immediat futur urbanístic d’Andorra

El grup parlamentari Terceravia + Unió Laurediana + Independents ha votat en contra de l’aprovació del Projecte de llei per a la promoció de la sostenibilitat del desenvolupament urbanístic i del turisme, i de modificació de la Llei general d’ordenació del territori i urbanisme, del 29 de desembre del 2000, i de la Llei 16/2017, del 13 de juliol, general de l’allotjament turístic.

El president del grup, Josep Pintat, ha indicat, durant el debat de la llei, en la sessió del Consell General, que “aquest text, sense fer els estudis corresponents, ens genera molts dubtes de legalitat. Per aquest motiu, l’analitzarem a fons i prendrem decisions”.

Pintat ha dubtat de la seguretat i l’estabilitat jurídica del text, ja que el Cap de Govern, durant la seva primera intervenció al ple del Consell General, ha anunciat que el Projecte de llei que s’ha votat aquest dimecres es podrà modificar via el Projecte de Llei del Pressupost 2023.

D’altra banda, el president del grup parlamentari ha lamentat, una vegada més, que el Govern hagi optat entrar a tràmit el text per la via d’extrema urgència i necessitat, “durant el Debat d’Orientació Política vam deixar clar que per a dur a terme polítiques públiques cal planificació”.