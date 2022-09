Terceravia no escatima en retrets al Govern en el Debat d’orientació política

El president del grup parlamentari Terceravia + Unió Laurediana + Independents, Josep Pintat, ha lamentat “l’abús de la figura de l’extrema urgència i necessitat” per part del Govern, i l’ha definit com “l’antítesi de qualsevol Debat d’orientació política”. Ho ha fet com a resposta a l’anunci del líder de l’executiu, aquest matí de dilluns, de la intenció d’entrar per la via d’extrema urgència i necessitat de dos nous textos legislatius.

El líder de la formació política també ha retret al Cap de Govern que “aquest debat d’orientació política s’hauria d’haver celebrat fa mesos, per no dir a l’inici del conflicte bèl·lic. I més quan Andorra, ha pres posició. La conjuntura complexa que el món i Andorra s’aboca ja fa mesos que s’albirava”.

Durant el seu discurs, Josep Pintat ha afirmat que “és clau dur una acció pública proactiva i coherent, pilotada per una planificació estratègica amb el teixit productiu i social, per a limitar les desigualtats, l’exclusió social i les injustícies, i participar en la lluita contra el canvi climàtic”.

I, és en aquest sentit que, el grup parlamentari Terceravia creu que les primeres accions a dur a terme són: conèixer el marge de resiliència; fixar unes directives nítides amb totes les institucions de l’Estat; més transparència amb la ciutadania i les empreses; accelerar la tramitació pressupostària amb un pressupost de contenció; i aturar el frenesí legislatiu.

“No calen tantes lleis si vostès tampoc ni tan sols despleguen els reglaments. En definitiva, no exigeixi al legislatiu, si l’executiu no segueix ni la mateixa dinàmica que ha marcat. Per a ser resilients, s’ha de consolidar, adequar els recursos, i saber on orientar-los i com”, ha indicat Josep Pintat.

Pel que fa a la problemàtica de l’habitatge, el líder de la formació política ha retret a l’executiu que “si fins ara ha emprat la intervenció i no ha funcionat, ens preocupa que ara ho serà més que mai, com ho ha dit al seu discurs. L’increment del preu de l’habitatge continuarà amb l’espiral inflacionista. En tot cas, es respira un entorn electoral”.

Sobre l’acord d’associació amb la Unió Europea, Josep Pintat ha recordat que “Terceravia reitera el seu sincer i incondicional europeisme. Però estima que unes relacions més extenses i profundes amb la UE no poden ser fructíferes si no es fonamenten en els principis d’igualtat sobirana, respecte i compromisos mutus”.

Finalment, el president del grup parlamentari Terceravia s’ha referit a la reforma del sistema de pensions: “No estem d’acord amb l’augment de les cotitzacions per vellesa, ni l’augment d’altres impostos. Implicarà més pressió fiscal. Tot i això, hem participat aquesta legislatura en les diferents comissions especials. Vam requerir múltiples vegades, en el marc de les comissions, documentació i anàlisis que mai ens han estat lliurats. I amb les propostes presentades, ni tan sols han estat quantificats els impactes ni econòmics ni actuarials.”