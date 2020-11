Terceravia i PS critiquen les previsions “poc realistes” del pressupost 2021

El Partit Socialdemòcrata ha presentat una esmena a la totalitat dels comptes públics del 2021 argumentant que el projecte entrat per la majoria és massa optimista i conservador i prioritza els privilegis dels benestants. El president del grup parlamentari socialdemòcrata, Pere López, considera que els comptes “no són realistes i no responen al context en què veritablement ens trobem”. Opina que “té més sentit reformular els comptes amb una previsió més acurada”.

Terceravia, per la seva banda, ha presentat una altra esmena a la totalitat i ha coincidit a demanar la retirada dels comptes públics perquè les previsions per a l’any vinent no són sostenibles. El president del grup de Terceravia+UL+Independents, Josep Pintat, ha dit que el seu grup “no pot compartir aquest pressupost ni els plans presentats d’equilibri financer basats en dades poc realistes”. Ha emplaçat al Govern a decidir si retirar el pressupost per refer-lo de nou, o tornar “a la rutina de sempre” continuant amb la tramitació.

El ministre de Finances, Eric Jover, ha afirmat que és un pressupost que correspon a temps de pandèmia i que preveu descensos d’ingressos importants. També ha afegit que, per necessitat, no respecta els criteris de l’anomenada regla d’or.

En xifres, ha dit que “el dèficit previst incomplirà els llindars previstos a la llei 32/2014”. De fet, ha afegit, “tenim un dèficit previst de 65,5 milions, que supera el llindar de 27,3 milions d’euros que estava permès segons l’aplicació d’aquesta llei”.

Jover ha informat que calculen que enguany el PIB disminuirà un 10,3%, però que pujarà un 8% el 2021.