Terceravia: Govern menysprea els drets constitucionals dels consellers generals i de la ciutadania

El grup parlamentari Terceravia + Unió Laurediana + Independents ha entrat aquest dijous un recurs contra l’admissió a tràmit per la via d’extrema urgència i necessitat del Projecte de llei de mesures per millorar el poder adquisitiu de la ciutadania. Terceravia ha efectuat aquest recurs perquè considera que existeix una clara arbitrarietat per part del Govern amb el consentiment de la Sindicatura, que han convertit en habitual un procediment legislatiu que és en tot cas extraordinari.

El president del grup parlamentari, Josep Pintat, ha denunciat que “l’arbitrarietat i manca de justificació de l’extrema urgència i necessitat té com a finalitat privar el nostre grup parlamentari i als ciutadans, que ens han fet confiança, de participar en els projectes legals mitjançant el procediment comú establert al Reglament del Consell General, impedint el seu tractament en comissió legislativa, la possibilitat de fer esmenes i que els consellers generals de Terceravia, en la representació del nostre electorat puguem fer aportacions, realitzant-se una actuació imperativa i il·legal contrària als drets reconeguts als consellers generals de la nostra formació en la nostra Constitució”.

D’altra banda, el grup parlamentari també ha indicat que “ni en l’exposició de motius, ni a l’articulat ni als informes que acompanyen el projecte de llei es fa una valoració conjunta dels factors que fan sol·licitar al Govern la tramitació per la via d’extrema urgència i necessitat. Ni tampoc existeix el dictamen preceptiu i no vinculant del Consell Econòmic i Social que marca la llei”.

Terceravia, a favor de la taxa turística, però per invertir-la en el sector

El grup parlamentari Terceravia ha votat a favor de la implantació de l’una taxa turística a Andorra. El conseller general, Joan Carles Camp, durant el debat de la llei al ple del Consell General, ha indicat que “estem d’acord amb l’aplicació d’aquesta taxa turística, que s’ha de destinar a la millora del sector turístic”.

Però, ha lamentat que, tenint en compte l’estat dels comptes de l’Administració, “d’algun lloc hauran de sortir els recursos per fer front als compromisos contrets per Govern”. Per aquest motiu, Camp ha assegurat que “estarem atents a l’ús dels fons recaptats a través de la taxa, perquè s’injectin en el sector turístic com finalment s’han compromès”.

Terceravia vota en contra de la Llei d’estacions de muntanya

El grup parlamentari Terceravia ha votat en contra de l’aprovació del Projecte de llei d’estacions de muntanya. El conseller general Oliver Alis ha explicat la posició de vot, tot afirmant que el text “es posa a disposició únicament del sector i diferencia comuns i ciutadans de primera, de segona i de tercera”.

En aquest punt, Alis ha detallat que “Terceravia va entrar diverses esmenes amb l’objectiu principal de conjugar els drets i deures dels explotadors de les estacions de muntanya i dels usuaris. La resta de grups no ha aprovat cap de les esmenes de gran importància que vam aportar”.