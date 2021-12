Terceravia es desmarca de moment d’un pacte d’estat de salut que els socialdemòcrates sí volen treballar

Els grups parlamentaris de la majoria i el socialdemòcrata han acordat crear una comissió tècnica de treball per arribar a un pacte d’estat de salut. Un pacte al qual de moment no s’hi sumarà Terceravia que considera que la prioritat ara és la gestió de la pandèmia de la Covid-19.

La segona reunió sobre el pacte d’estat de salut entre grups parlamentaris i Govern ha arribat a un principi d’acord. Es tracta d’un principi perquè aquest no té el suport de Terceravia, que se n’ha desmarcat.

Els de Josep Pintat consideren que ara no és hora de parlar del futur de la sanitat, sinó de gestionar la problemàtica actual, que és la pandèmia. Diu que no vol crear polèmiques “ni tancar cap porta”, però veu la prioritat en la situació actual. “No és una qüestió de papers, és una qüestió de pandèmia”, ha manifestat pronosticant que “el que vindrà després del gener no serà menor”. “Preparem-nos i concentrem-nos per això”, ha conclòs.



El principi d’acord sí ha comptat amb el suport del grup socialdemòcrata, que ha presentat una proposta alternativa a la de l’executiu.

Vol diferenciar la part estructural del que és la part més de gestió. Segons Pere López, qüestions com la història clínica compartida i el metge referent tenen cabuda en un pacte d’estat per evitar variacions segons qui mani; per contra, veu en la cartera de serveis una qüestió més de gestió i, per tant, més política i potestat del Govern de torn. Argumenta que “convé consolidar un funcionament de la sanitat que cada 8, 10 o 12 anys no basculi d’una banda a l’altra”.



Ara es crearà una taula tècnica de treball que haurà de trobar el comú denominador entre les dues propostes. No s’han donat terminis però el que és clar és que un cop tancat aquest document s’haurà de tractar en una nova trobada entre grups parlamentaris i Govern.