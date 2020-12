Terceravia considera “que necessitem ajuda exterior, que sols no ens en sortirem”

El conseller general del grup parlamentari Terceravia + Unió Laurediana + Independents, Joan Carles Camp, ha demanat al cap de Govern que en la visita que realitzarà el pròxim 22 de desembre a l’Elisi, expliqui al Copríncep francès “les nostres dificultats, les nostres necessitats i la nostra dependència de l’exterior. Que necessitem i necessitarem solidaritat, empatia i ajut exterior, que sols no ens en sortirem“. En aquest sentit, el conseller de Terceravia ha apel·lat a l’acord de cooperació amb la Unió Europea, per tal de demanar ajuda exterior en matèria de finançament, ja que “aquesta bossa de diners, com a tots els estats és necessària per poder superar la pandèmia i la crisi econòmica que provoca aquest maleït virus”.

Altrament, durant el debat de la nova llei de llei òmnibus de mesures excepcionals i urgents per la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia del SARS-CoV-2, Joan Carles Camp ha recordat, durant el seu discurs, que “els treballadors, els empresaris i els propietaris estan fent un esforç econòmic dantesc per parar el cop i que l’Estat també està fent esforços majúsculs, amb l’endeutament, però no oblidem aquest deute s’ha de retornar, sense hipotecar les generacions futures“.

En aquest sentit, Camp ha afegit que “com en una empresa privada, l’Estat també ha de fer esforços en la contenció de la despesa i en aquest aspecte no l’hem vist”. Així com tampoc “no hem vist un allargament de la reducció dels salaris dels polítics i dels càrrecs de confiança, ni tampoc cap gest en aquest sentit per part dels funcionaris, dels treballadors públics i dels càrrecs públics, a partir d’un cert salari”.

Pel que fa al vot positiu al text, des del grup parlamentari Terceravia + Unió Laurediana + Independents s’ha reiterat que es posen a la disposició del Govern per la prosperitat i pel futur d’Andorra. “Amb l’impacte d’aquesta segona onada no n’hi haurà prou amb l’Horitzó 23. L’horitzó ha de ser Andorra, sense fissures, sense rèdits polítics i amb transparència absoluta”, ha conclòs Joan Carles Camp.