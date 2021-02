El ministre de Justícia i Interior, Josep Maria Rossell, ha participat en la tercera reunió de la Comissió de treball executiva per millorar el funcionament de la Justícia que s’ha celebrat per tractar en els diferents avenços en els àmbits legislatiu i organitzatiu.

En la trobada d’avui s’han abordat els principals eixos de millora en els quals s’està avançant per millorar l’Administració de Justícia, ja sigui en els àmbits organitzatius, de reformes legislatives i de coordinació entre d’una banda el col·legi d’advocats, el de procuradors i la cambra dels Saigs i d’altra banda l’administració de Justícia.

Així, s’ha exposat en quin estat es troben les iniciatives legislatives que hauran d’agilitzar els processos judicials, com per exemple la llei d’accés electrònic a l’administració de justícia, la nova llei de procediment contenciós administratiu, la entrada en vigor del nou codi de procediment civil o l’inici dels treballs per la reforma del Codi de procediment penal. Alguns d’aquests Projectes de llei es preveu que puguin entrar a tràmit parlamentari durant els pròxims mesos.

En aquest sentit, també s’han exposat els avenços en la recerca de noves fórmules organitzatives per tal de millorar la coordinació entres els diferents actors concernits.

En la reunió han participat el titular de Justícia i Interior, el president del Consell Superior de la Justícia, el degà del Col·legi Oficial d’Advocats d’Andorra, el degà del Col·legi Oficial de Procuradors així com el de la Cambra de Saigs.