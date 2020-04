Tercera defunció per COVID-19 a l’Hospital de la Seu d’Urgell

L’Hospital de la Seu d’Urgell ha registrat aquest dimarts una nova defunció per COVID-19. Aquesta és la tercera mort per coronavirus al centre mèdic urgellenc des de l’inici de la pandèmia. L’alcalde de la Seu i president de la Fundació Sant Hospital, Jordi Fàbrega, ha fet arribar a través de les xarxes socials “tot el condol a la família i amics”.

D’altra banda, Fàbrega ha informat que un usuari del Seminari ha estat traslladat al centre mèdic urgellenc per sospita de la malaltia. El pacient evoluciona bé i està pendent de la PCR. La resta de padrins s’han aïllat.

Segons el balanç diari, el Sant Hospital té actualment 4 malalts ingressats i 2 més pendents de resultats. A casa hi ha 175 persones aïllades, de les quals 29 tenen infecció confirmada. Des del principi de l’estat d’alarma s’han aïllat 237 persones, de les quals 62 ja estan d’alta.

El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya havia informat a mitja tarda que en les darreres hores no hi havia hagut cap defunció per coronavirus a la Regió Sanitària (RS) de l’Alt Pirineu i Aran, una dada que s’ha modificat posteriorment.

Actualment, més de 30 persones es troben ingressades en centres hospitalaris de la RS Alt Pirineu i Aran, totes estables a planta. Segons les dades de la Generalitat, 5 malalts es troben ingressats a l’Espitau Val d’Aran; hi ha 17 persones estan ingressades a l’Hospital Comarcal del Pallars a Tremp, totes a planta, i 6 hospitalitzats a l’Hospital de Cerdanya.