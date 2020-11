Tercera convocatòria d’ajuts de la Seu d’Urgell per a empreses un 70% menys d’ingressos per la Covid-19

A partir d’avui dilluns 16 de novembre i fins el pròxim dia 23, les empreses i autònoms de la Seu d’Urgell que no han cessat la seva activitat i han reduït un 70% o més les seus ingressos arran de la Covid-19 poden sol·licitar les subvencions extraordinàries que l’Ajuntament urgellenc ofereix.

Aquesta és la tercera convocatòria d’aquests ajuts la qual presenta una modificació important en les bases reguladores, i que va ser aprovada en el darrer ple municipal. Al respecte, la tinent d’alcalde de Promoció del Municipi de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, Mireia Font, explica que “aquesta modificació s’ha fet per tal de facilitar la resolució dels ajuts el més aviat possible i també permetre que hi hagi el màxim de sol·licitants que compleixin els requisits”. Font amplia que “per una banda, s’inclou una declaració responsable de la pèrdua d’ingressos i, per l’altra, s’admetran també despeses del mes de maig del 2020 i no només al mes d’abril com estava previst inicialment”.

Aquesta és una subvenció de 500€ que s’adreça a autònoms i empreses que no van ser obligats a tancar pel decret de l’estat d’alarma en motiu de la pandèmia però que han vist disminuïts “dràsticament” els seus ingressos per la situació generada.