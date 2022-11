Tercer quart boig al pavelló del Govern, BC Andorra 90 – Força Lleida 75

Partit increïble, aquest divendres, al pavelló del Govern on s’enfrontaven el BC Andorra i el Força Lleida. Difícil d’explicar, però, el bàsquet és això, pur espectacle, emocions i sobresalts. Els andorrans han tingut fins a 25 punts a favor, però el Lleida, ha reaccionat de forma espectacular fins a posar-se a només 8 punts al tram final del matx. Una reacció que ha protagonitzat en el tercer quart. Aquest període de partit ha estat boig.

Un home ha estat determinant per a escurçar diferències i no és altre que Urtasun. Per als del Segrià, Carrera, també ha estat important, però el seu caràcter ha fet que acabés expulsat amb dues tècniques. Tot i la reacció dels visitants, el BC Andorra ha gestionat bé el seu avantatge, patint, per a acabar amb un 90 a 75 en el marcador. Sigui dit també, l’arbitratge ha estat més que discutit pel Lleida.

Abans d’entrar en estadístiques, sobre els col·legiats, s’ha de dir que no han permès intrusions ni protestes en el seu arbitratge i, això, ho ha pagat car el Força Lleida. Ha estat penalitzat amb 6 tècniques, quelcom difícil de veure en un sol partit. De les 6, dues han estat per a Carrera i dues per a l’entrenador, que ha hagut de marxar als vestidors ben d’hora.

El partit i les dades

El BC Andorra, aquest divendres, 25 de novembre, sortia a la pista vestint de color lila i rosa, amb motiu del Dia Internacional contra la Violència de Gènere. Ja des de l’inici de l’encontre s’ha vist que els de Natxo Lezcano volien anar per feina i, ho han fet. Amb un llançament exterior brillant s’han arribat a posar amb un +17 en el marcador que, a la fi d’aquest primer període, seria de +13, 22 a 9.

El segon quart ha estat encara més favorable per al BC Andorra, fins al punt que molts creien que el partit ja estava sentenciat. Ha estat en aquest segon temps quan han començat a caure les tècniques cap al Força Lleida i, evidentment, això passa factura. En acabar el segon quart el lluminós marcava un +22 per als del Principat, 51 a 29.

I, en el tercer quart, llums d’alarma

El tercer quart ha estat boig, trepidant i propi d’un partit de bàsquet. En futbol és complicat remuntar un 4 a 0, però, en bàsquet, res és impossible. I que consti que ha estat en l’inici del tercer període quan el BC Andorra ha assolit la màxima diferència, de +25, però, a partir d’aquí, els lleidatans han tirat d’orgull, de punteria i d’una defensa que fins al moment sembla un xic tova.

Això ho certifica que amb la reacció del tercer quart i que ha durat també alguns minuts del darrer període, els visitants s’han posat a tan sols un -8 (75 a 67). Ha estat aquí quan les alarmes han començat a saltar i els dubtes planaven sobre el pavelló del Govern que, en ocasions, semblava, la pista del Lleida gràcies al soroll que feien els seus seguidors.

El desenllaç final

L’Andorra, sí o sí, no podia desaprofitar el treball realitzat durant la major part del partit. Tot i la no participació d’alguns jugadors importants, per lesió, com Rafa Luz i Marin Maric, tota la banqueta ha estat de notable alt. Dee (MVP de l’encontre), Nacho Llovet, Micah Speight i companyia han certificat un bon joc davant un rival molt difícil. També mereix un destacat en “fosforito” l’entrenador Natxo Lezcano que, en tot moment, ha sabut llegir el partit.

Després del frec a frec entre ambdós conjunts, el BC Andorra sentenciava l’enfrontament en els darrers instants. Fins i tot, recuperava terreny en el marcador, la qual cosa pot anar bé de cara a possibles empats a la lliga i diferències en el coeficient anotador. La botzina deixava un clar +15 per als tricolors (90 a 75) que no defineix amb pulcritud què ha passat durant els 40 minuts damunt el parquet. Els de Lezcano han estat superiors, sí. Però, el Lleida ha demostrat que té caràcter d’equip guanyador. Això, encara dona més relleu a la victòria del BC Andorra que seguirà una jornada més com a líder de la LEB Or.

La jornada de divendres

S’ha de recordar que la vuitena jornada de la LEB Or es presentava amb 4 equips, liderats per l’Andorra, empatats amb 6 victòries i una derrota. Doncs, aquesta jornada hi ha 2 conjunts que, de moment, es queden enrere en aquesta lluita. Un, el Força Lleida que perdia amb el BC Andorra i, l’altre, el potent Estudiantes que ha caigut a la pista de l’Alacant per un estret 89 a 85.

Així, els andorrans seguiran líders amb 7 victòries i una derrota. Ara, cal estar pendents del matx que jugarà el Palència a la pista del Cantàbria, aquest diumenge a les 20 hores. Si guanyen els càntabres, el BC Andorra seria líder en solitari. Tot i això, encara hi ha molt per endavant. Sense anar més lluny, compte amb el proper partit de lliga dels de Natxo Lezcano que serà, precisament, contra l’Estudiantes fora del Principat. Una LEB Or apassionant!