Tercer pagador per als majors de 65 anys a partir de l’1 d’octubre

El ministre de Salut, Albert Font, ha comparegut aquest dilluns per a presentar el Decret de modificació del Reglament de l’accés a l’assistència sanitària pública. Es tracta, tal com ha exposat el titular de la cartera, d’una modificació que respon a la voluntat del Govern i l’encomana del Consell General d’ampliar el règim del tercer pagador a més casuístiques de les que hi ha actualment.

Aquesta figura implica que la CASS aboni directament al prestador de serveis les despeses que li són a càrrec, i així l’usuari no hagi d’avançar la totalitat de l’import i que després la CASS li retorni la seva part.

Així, si fins ara només podien beneficiar-se d’aquest règim les consultes al metge referent, a partir de l’1 d’octubre, quan entri en vigor el nou Decret, els usuaris a partir de 65 anys podran, a més, aplicar-lo a tot tipus d’actes i procediments mèdics, diagnòstics i rehabilitadors –sempre que la prestació sigui a Andorra i en el marc de la via preferent–.

Font ha recalcat que la voluntat de l’Executiu és “obrir el règim de tercer pagador de forma esglaonada i progressiva fins a arribar a tota la població”. D’aquesta manera, “es comença amb el col·lectiu de la tercera edat, però amb la intenció que pugui ser general en un termini d’uns mesos”.

Pel que fa als actes recollits en aquest Decret, el titular de Salut ha apuntat que el text no només ha tingut en compte les peticions del Consell General, sinó que també n’ha inclòs d’altres que no s’havien demanat, però que es consideren importants. És el cas, per exemple, dels actes d’infermeria, fisioteràpia, dentistes o analítiques.

En el cas dels productes farmacèutics, Font, ha assegurat que “es tenen en compte al Decret, però de moment la seva aplicació haurà d’esperar una mica perquè estem pendents de l’aplicació de la recepta electrònica”. Un fet que, segons el ministre, “tardarà uns pocs mesos perquè s’estan fent passos agegantats per a tenir un sistema informàtic que ho permeti”.