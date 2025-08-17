Tercer ciclista ferit en dos dies en diferents accidents al Principat

Aquest matí de diumenge, 17 d’agost, s’ha registrat un accident, el qual ha tingut lloc al punt quilomètric 5,200 de la carretera secundària 240 (CS-240), a la parròquia de Canillo, amb el resultat d’un ciclista ferit. Es dona la circumstància que en només dos dies hi ha hagut tres ciclistes ferits a la xarxa viària andorrana. Pel que fa a aquest sinistre, la Policia ha rebut l’avís alertant del succés poc després de les 11 del matí.
Fonts policials han assenyalat que en l’esmentat incident viari només s’ha vist implicada una bicicleta, sense que hi hagués involucrat cap altre vehicle a diferència dels dos sinistres esdevinguts ahir dissabte. La bicicleta era conduïda per un home, veí del Principat d’Andorra, de 57 anys, el qual ha patit ferides a causa de la caiguda.