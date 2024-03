Teràpia alternativa: L’acuestimulació

Una pacient sent sotmesa a una sessió d’acuestimulació (Getty images)

L’acuestimulació es basa principalment en l’estimulació de punts específics del cos, tot seguint els principis de l’acupuntura, però sense l’ús d’agulles. Aquesta tècnica utilitza diferents mètodes no invasius com la pressió amb els dits, massatges suaus o l’aplicació de petits dispositius de baixa freqüència per a activar aquests punts energètics. Es creu que aquesta pràctica ajuda a equilibrar el flux energètic del cos, millorant així la salut física i emocional.

Per a què serveix l’acuestimulació?

Reducció de l’estrès: L’acuestimulació pot ajudar a alleujar l’estrès i l’ansietat mitjançant l’estimulació de punts que es relacionen amb la relaxació i el benestar emocional. Aquesta tècnica també pot millorar la qualitat del son, donant com a resultat una sensació general de tranquil·litat.

Millora de la circulació: Estimulant punts específics, pot millorar el flux sanguini i la circulació, ajudant a prevenir problemes relacionats amb la congestió i la rigidesa muscular.

Reforçament del sistema immunitari: Fomenta també la producció de cèl·lules immunitàries, disminuint la probabilitat de malalties.

Alleugeriment del dolor: L’acuestimulació s’ha utilitzat per a alleujar molèsties i dolor crònic, ja que l’estimulació de punts específics pot contribuir a alliberar endorfines, les quals són neurotransmissors que actuen com a analgèsics naturals.

Equilibri emocional: Mitjançant l’estimulació de punts relacionats amb els patrons emocionals, l’acuestimulació equilibra les emocions i millora l’estat d’ànim general.