Tens ja la nova llum d’emergència V16? Pren nota…

Des del passat 1 de juliol, si tens un contratemps a carretera a espanya i has de senyalitzar la teva situació, pots triar entre utilitzar els triangles d’emergència o la nova llum V16. No serà fins a l’1 de gener de 2026 quan tots els vehicles hauran de comptar amb la V16, i no es podran fer servir els triangles. Això sí, la llum V16 haurà d’estar connectada.

Aquestes llums disposaran d’un sistema de connectivitat autònom de manera que, una vegada que s’activi per haver sofert un contratemps, la V16 enviarà la geolocalització del vehicle a la Direcció General de Trànsit. Però disposen d’aquest sistema de geolocalització les llums que s’han pogut adquirir fins ara en el mercat?

La resposta és “no” pel fet que aquest tipus de dispositius lluminosos no poden fabricar-se ni comercialitzar-se encara, ja que l’organisme no ha publicat la resolució tècnica que regula les característiques que han de contenir aquests. D’acord amb el Reial decret, la DGT té un termini d’un any des de l’1 de juliol de 2021 per a aprovar el protocol i format de connexió d’aquestes llums.

D’aquí ve que la mateixa DGT s’hagi encarregat d’aclarir que els ciutadans que adquireixin un dispositiu amb llum no certificada i no connectada, “han de saber que hauran de realitzar una nova compra d’aquest dispositiu connectat amb DGT 3.0 abans de l’1 de gener de 2026, data en què aquesta connectivitat serà obligatòria”.

A més, puntualitza que publicarà el procés pel qual es procedirà a la certificació d’aquelles llums V16 que compleixin amb les característiques de lluminositat i de connectivitat. D’altra banda, els fabricants d’aquesta mena de dispositius ja podran acudir als serveis tècnics responsables de la certificació per a sotmetre als seus prototips a les proves definides i comprovar que compleixen els requisits necessaris

Per circulaseguro.com / AMIC – Tot Sant Cugat