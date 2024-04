Una mare i el seu fill regant enciams plantats a la terrassa de casa (AMIC)

Tenir un hort a casa pot ser una experiència gratificant, a més de sostenible. Et compartim alguns consells bàsics per a començar el teu propi hort a casa, ja sigui al jardí, en balcons, terrasses o fins i tot en interiors, depenent de l’espai disponible:

Selecciona la ubicació: Tria un lloc amb accés a la llum solar. Si no tens un jardí, considera utilitzar tests en balcons o finestres assolellades.

Tria contenidors: Si no tens espai al terra, opta per torretes, contenidors o llits elevats. Assegura’t que tinguin orificis de drenatge per tal d’evitar embassaments d’aigua.

Selecciona les plantes: Tria plantes adequades per a la teva regió i clima. Si ets principiant, comença amb plantes fàcils de conrear com ara herbes, cirerols, enciams, o pebrots.

Prepara la terra: Fes servir terra de qualitat per a torretes o barreges per a horts. Afegeix compost per a enriquir el sòl amb nutrients.

Reg adequat: Aprèn sobre les necessitats de reg de les teves plantes. Evita l’excés d’aigua, ja que pot provocar malalties. Rega el teu hort d’hora en el matí o al capvespre per a minimitzar l’evaporació.

Cuida de l’hort: Estigues atent a les plagues i malalties. Utilitza mètodes naturals o productes orgànics si és possible. Assegura’t de retirar les males herbes que competeixin per nutrients.

Fertilització: Afegeix fertilitzants segons les necessitats de les teves plantes. Pots fer servir adobaments orgànics o fertilitzants específics per a cada tipus de planta.





Per Tot Sant Cugat