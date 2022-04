Tendències d’interiorisme que van arribar amb la Covid i es queden

Hi ha diverses tendències d’interiorisme creades amb la pandèmia i que s’han quedat amb nosaltres. Les cases ara estan adaptades al teletreball, tenen més plantes, s’ha apostat per una llar intel·ligent, s’aprofiten millor els espais, hi ha més higiene i es busquen racons per a relaxar-se.

Aquestes tendències van arribar per a quedar-se, ja que van demostrar ser més còmodes i eficaces que les anteriors. Vols conèixer-les?

Tendència Niksen. Les tendències de decoració dels països del nord s’imposen, pel fet que reflecteixen el minimalisme i l’espai. La tendència Niksen ve d’Holanda, sent una tendència relacionada amb el benestar i el mindfulness. Crea petits racons de relaxament a casa per a recarregar les piles.

Les tendències del teletreball. Va arribar com una condició per a la pandèmia, però s’ha quedat a causa dels seus grans avantatges. S’ha hagut de crear un despatx amb un mobiliari còmode, una correcta il·luminació i una capacitat d’emmagatzematge eficient.

Espais saludables. La veritat és que una casa neta és més còmoda, així que s’han inclòs sistemes de filtració d’aire, control de qualitat de l’aire exterior, materials resistents a gèrmens, electrodomèstics amb tecnologia d’autoneteja i teixits que repel·leixen la brutícia.

La llar intel·ligent. Encara que ja existien, s’han popularitzat més que mai, utilitzant eines com Alexa o Siri, que permeten controlar la casa mitjançant la veu, utilitzant electrodomèstics compatibles amb la domòtica.

L’aprofitament més gran dels espais. La nostra casa té espais que hem oblidat, com per exemple el rebost. Ara ha agafat una nova utilitat per necessitat d’emmagatzematge.

Més plantes i jardins. Molts han començat a valorar les zones verdes al jardí, el pati o la terrassa. Les plantes ajuden a reduir l’estrès, a més de millorar la qualitat de l’aire. Col·locar més plantes i crear el teu propi jardí és una gran idea.

Per Tot Sant Cugat

Font: vivirhogar.republica.com