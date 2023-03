Tendències decoratives del 2023

Les cuines blanques són tendència (iStock)

Els experts en decoració han parlat i ja han dictat sentència per a enguany. Fa més de dos mesos que vam estrenar el nou any, temps suficient per a que els especialistes s’hagin decidit per aquestes opcions. Així són les apostes per al 2023:

Sempre el natural: La idea és recrear un context natural amb tots els elements que estan al nostre abast, tèxtils inclosos. Així, materials com la llana, el cotó i el lli ens ajudaran a crear un hàbitat còmode i confortable. En aquest sentit, la fusta cobrarà un gran protagonisme, sobretot la noguera i el roure.

Descobreix el Japandi: una mescla d’estil nòrdic i japonès. Del disseny escandinau manlleva la seva modernitat, per a combinar-lo amb l’elegància intemporal de l’estètica japonesa. Es caracteritza per apostar per elements funcionals alhora que senzills i de línies netes.

Atenció als estampats: aposta pels d’inspiració ètnica amb tons terrosos com l’argila, terracota i ocre.

Tornen les cuines blanques: aporten sensació d’amplitud i màxim aprofitament de la llum alhora que suggereixen sensació d’ordre i neteja.

En el dormitori imperen els capçals entapissats: considerats un element clàssic per a decorar habitacions luxoses, el seu ús s’ha popularitzat en els últims anys amb diferents textures i dissenys.

Minimalisme acollidor: menys és més. Tot el que sigui innecessari, o manqui de funcionalitat, no aporta res. Pel que, si vols disposar d’un espai harmònic i pragmàtic i una casa espaiosa i funcional, et recomanem desfer-te del que et sobra.