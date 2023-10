Tendència a crear les disfresses en comptes de comprar-les

Una colla d’amics amb disfresses casolanes per Halloween (gpointstudio / freepik)

La web d’anuncis classificats, Clasf.es, ha informat sobre les disfresses més demandades per a celebrar Halloween el 2023. Amb l’arribada de la temporada de Halloween, les disfresses creatives i originals estan en plena expansió. Enguany, els amants d’aquesta festivitat han demostrat un interès creixent per les disfresses casolanes, que reflecteixen una tendència cap a la creativitat i l’originalitat en lloc de les disfresses prefabricades.

Els entusiastes de Halloween estan recorrent a la seva creativitat per a dissenyar disfresses úniques. Des de bruixes, vampirs, zombies i pallassos assassins fins a personatges de pel·lícules, sèries o videojocs personalitzats, les disfresses fetes a casa estan guanyant terreny. La tendència cap a la sostenibilitat i la reutilització de materials també ha contribuït a aquest apogeu de les disfresses casolanes.

Una botiga de disfresses assenyala que “es nota que hi ha força gent que ja només compra algun accessori concret i no compra una disfressa prefabricada”. A més, diuen que calculen que, per a Halloween 2023, el 38% de la gent, es farà la seva pròpia disfressa casolana. Una dada que cal destacar sempre és que en els adults, el fet que s’estrenin pel·lícules de sagues de terror com Scream o Saw, ajuden que augmenti la demanda d’aquestes disfresses.





Disfresses preferides per les dones

1.- Miércoles (Família Addams)

2.- Vampiressa

3.- Catrina

4.- Sally (Pesadilla antes de Navidad)

5.- Monja





Disfresses preferides dels homes

1.- Fredie Krueger

2.- Pallasso assassí (Pennywise, Joker o similar)

3.- Scream

4.- Zombi

5.- Saw





Disfresses preferides per les nenes

1.- Vampiressa

2.- Bruixa

3.- Dimoni

4.- Carbassa

5.- Harley Quinn





Disfresses preferides pels nens

1.- Pallasso assassí (Pennywise, Joker o similar)

2.- Frankestein

3.- Esquelet

4.- Dràcula

5.- Superherois (Spiderman, Venom, Batman)