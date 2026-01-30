Temps inestable i encara amb perill d’allaus

El pas d’un front, aquesta nit de divendres, fa activar diversos avisos grocs arreu del país, segons ha informat el Servei Meteorològic Nacional (SMN). El canvi de temps portarà neu, vent i un perill d’allau marcat, tot i que inferior al registrat a l’inici de setmana. Les precipitacions en forma de neu començaran aquest divendres a la nit i afectaran tot el territori. Així ho ha informat RTVA.

De cara a dissabte al matí, s’espera una pausa al centre i al sud del país, però a partir de la tarda la nevada es tornarà a generalitzar. Paral·lelament, s’activarà l’avís groc per vent, que es mantindrà durant tot dissabte.

Pel que fa al risc d’allau, el butlletí actual el situa en nivell 3 sobre 5, un grau elevat però inferior al perill fort (nivell 4) registrat a principi de setmana, quan Protecció Civil va haver d’activar una prealerta a tot el país.

