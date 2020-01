Cel velat per núvols alts i prims a la matí. A partir del migdia, cel cobert per núvols més densos. Durant la tarda no es pot descartar alguna gotellada feble a l’est del país.

El límit d’aiguaneu se situarà cap a 1.600m.

Vent de sud-oest al matí de nord-oest a la tarda, fluix als fons de valls i moderat als cims.

Temperatures mínimes de 0ºC a Andorra la Vella, -2ºC a 1.500 metres i -6ºC al Pas de la Casa. Les màximes se situaran en 9ºC a Andorra la Vella, 6ºC a 1.500 metres i 2ºC al Pas de la Casa.