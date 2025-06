Temps de preparació física per als EEBE-U16

El grup EEBE, atenent les indicacions de Xita, un dels entrenadors del grup. FOTO: FAE

El grup U16 del programa Esquí Estudi Batxillerat Esportiu (EEBE) ha iniciat la pretemporada amb el treball físic que posarà les bases al llarg de tot l’estiu i que es concretarà, finalment, en l’estada més important, quan l’equip viatgi durant un mes a esquiar a Corralco (Xile), al mes d’agost.

Pol Carreras, responsable del grup EEBE U16, ha explicat quina és la planificació del grup més jove dels EEBE: “Ara estem fins el dia 21 de juny combinant físic amb l’escola, amb quatre o cinc sessions de físic a la setmana. Després marxarem sis dies d’esquí a Les Deux Alpes, on posarem les bases a nivell tècnic i comprovar que tot el material és ok. Després tornarem a Andorra per a fer un bloc de físic, un bloc molt important, durant el mes de juliol i principis d’agost, i llavors viatgem durant un mes al bloc de pretemporada més important, a Corralco (Xile). Serà un mes molt potent”.

La base física es treballa ara, i sempre de menys a més per a anar demanant cada vegada més: “Aquestes setmanes és començar a nivell físic implementant conceptes i fent una progressió, per a anar pujant el seu to físic durant tota la pretemporada. Hi ha els entrenadors físics que s’encarreguen de planificar-ho per a anar pujant càrregues i tot el que han de fer”. Durant aquests dies el físic inclou sessions a l’aire lliure amb activacions, exercicis i diferents circuits, amb el gimnàs al Centre de Tecnificació d’Ordino.