Temple i equilibri

No és la primera vegada que parlo en els meus articles de l’equilibri i segurament no serà l’última. He volgut aquesta vegada afegir la paraula temple perquè li dóna un significat més profund.

Aquests moments de pandèmia, és una de les vegades que més tenim la necessitat d’equilibrar la nostra vida. Laboralment molts empresaris i autònoms ho estan passant malament igual que els empleats. Buscar l’equilibri i la calma és necessari. Molts enyoren ara la rutina avorrida que abans tenien.

La paraula clau avui és “tremp”. No sols hem de fer equilibris sinó que hem de tenir temprança. La calma suficient i la confiança per a saber que tot això passarà. Certitud, presumpció i ànim que tornarem a estar com volem estar.

Pot ser que per a tornar a estar bé finalment el camí sigui diferent de l’inicial. Si bé el camí és important l’objectiu cal no oblidar-lo. I aquest és estar bé, tornar a l’equilibri. Si després de tot això aconseguim tornar a estar bé no importa si el camí ha estat el mateix o es va haver de canviar.

La temprança per tant ha de ser la nostra guia. La que ens alerta i ens manté tranquils alhora, per a saber veure i decidir quan una oportunitat és real. Tornem a creure en nosaltres i en les nostres possibilitats. Visualitzem enguany com un any en què tornarem a estar equilibrats i sentim la nostra força interior.