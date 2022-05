Temperatures, radiació i inèrcies. Per Francesc Mauri

Quan arriba aquesta època i expliques algunes qüestions relacionades amb el temps, ens n’adonem els homes i dones del temps que tenim algunes sensacions que no van lligades a realitat científica del dia a dia meteorològic.

D’entrada hem de dir que al nostre hemisferi, el nord, quan fa més fred cap al desembre és quan estem més a prop del sol i quan fa més calor és a finals de juny i és quan estem més lluny del sol. Això pot semblar un contrasentit, però des de ben petit s’estudia que, la causa de les estacions i l’escalfor que en rebem del sol està relacionada amb l’angle d’incidència del sol respecte la terra, mar i objectes.

Penseu en l’experiment de la lupa. Si dirigim el raig de sol que travessa una lupa de forma perpendicular, és a dir en angle recte de 90°, cap a l’objecte el cremarem immediatament. Si hi posem la mà, no aguantarem ni un segon. Si, el mateix raig de sol, el dirigim ben obliquo, és a dir desviat i en angle, per exemple de 30 graus respecte a la mà, no ens cremarem gens. Per tant, l’alçada del sol a l’horitzó i el seu angle d’incidència que se’n deriva és fonamental a l’hora d’enviar-nos radiació sol.

El dia amb menys radiació solar de l’any és el Solstici d’Hivern cap al 21 de desembre. El que crema més és cap al 2022. El 20 de març i el 20 de setembre – primavera i tardor respectivament – cremen per igual. Per tant, entre el 21 de desembre i fins al màxim de l’any el dia 22 de juny, va creixent. I a l’inrevés. Del 22 de juny i, fins al mínim de l’any, va en disminució.

El Dilluns de Pasqua dia 18 d’abril, el sol radia o escalfa igual que el 22 d’agost per exemple. Quan expliques això, molta gent se sorprèn i no s’ho acaba de creure. La idea de més calor i més intensitat de sol, per moltes persones, està lligada. Però la temperatura, evoluciona durant l’any amb un retard sempre, per culpa de la inèrcia del mar i del terreny.

Si la radiació solar fos l’única responsable de la temperatura, al voltant de Nadal tindríem sempre els dies més freds i al voltant de Sant Joan, els dies més càlids. Però en realitat, l’aire és transparent a la radiació solar i s’escalfa per la transmissió de l’escalfor des del terra o una superfície aquàtica. Com que el terra té una inèrcia en rebre o perdre radiació, en general ben ràpida i, el mar també, resulta que tenim un endarreriment en l’escalfament el mes de juny i un lent refredament a prop de Nadal. Per aquest motiu, els dies més càlids, arriben entre el juliol i l’agost, mentre que els dies més freds arriben entre gener i febrer.

