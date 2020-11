Temperatura òptima en el cotxe

Ara que els matins comencen a ser freds, tornem amb els consells de l’ús adequat de la calefacció en el cotxe. A l’hivern incideixen dos factors: un és l’ús d’abrics, que pot restar eficàcia al cinturó de seguretat i un altre, l’efecte que té l’aire calent en el nostre cos i en la conducció, i cap a on l’orientem.

La temperatura aconsellable per a circular, segons l’AECA-ITV, ha d’oscil·lar entre 19 i 22 graus. Si anem amb una temperatura més elevada, aquesta pot provocar-nos somnolència, fatiga i irritabilitat, la qual cosa reduirà la nostra capacitat d’atenció i reacció enfront d’imprevistos.

També és aconsellable treure’s l’abric per a conduir, no perquè sigui una infracció en si mateixa, sinó perquè limita la llibertat de moviment al volant i a més pot posar en perill la nostra seguretat perquè no permet que el cinturó s’ajusti correctament. Això ens portaria a l”efecte submarí’. Succeeix quan el cos no està ben subjecte pel cinturó (folgat o mal ajustat), pressiona el seient cap avall i es llisca per sota de la banda abdominal.

Un altre consell és encendre la calefacció amb el cotxe en marxa. Si ho fem abans, l’aire calent generar baf en els vidres (pel contrast de temperatures exterior i interior) i ens impedeix veure correctament. Aquest gest pot provocar a més, esquerdes en la lluna.

Des d’AECA-ITV també incideixen en què un excés de calor dins del vehicle té una despesa energètica més gran i provoca més emissions contaminants. Per a evitar-ho es recomana:

• No deixar el cotxe en marxa ni la calefacció encesa en parades de més d’un minut.

• Comprovar la bateria i els sistemes d’encesa per a evitar que hi hagi combustibles mal cremats que generen més contaminació.

• Revisar el tub d’escapament, el catalitzador i el filtre d’oli. Un motor ben lubrificat expulsa menys fum i consumeix menys combustible.

• Revisar les rodes, sempre en fred. La pressió i el dibuix dels pneumàtics influeixen directament en el consum total del vehicle.

• No portar el cotxe sobrecarregat, perquè l’excés de pes, augmenta el consum.

Per motorpasion.com