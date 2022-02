Teloputodije, de la paret del lavabo al logo d’una samarreta

Borracha pero buena muchacha, Hetero pero no mucho o Pasan que cosas, són algunes de les frases que van portar a Teloputodije a ser Trending Topic a Instagram ara fa tres anys. L’empresa la van crear tres amics, Mike Maizonada, Dani Jota i Alex Brooking després de descobrir el poder que tenien les frases que anava escrivint la gent al lavabo del seu pis durant les nits de festa: “En poc temps teníem milers de seguidors a Instagram encantats amb l’eloqüència dels participants del mural del nostre bany”, recorda Maizonada. Després d’aquest èxit els tres emprenedors van decidir començar a comercialitzar les seves frases en el sector on van veure més cabuda: la moda.

“No teníem ni idea del que estàvem fent i això ens va portar a un primer fracàs”, reconeix Maizonada. D’aquesta manera, l’empresa va haver de tancar per falta d’estoc i els tres emprenedors van procedir a tancar-se durant sis mesos per construir un model de negoci factible. D’això ja fa gairebé tres anys i han aconseguit un total de 700.000 seguidors a xarxes, més de 20.000 comandes i una facturació de més de mig milió d’euros: “No teníem ni idea del creixement que aconseguiríem”, descriu el cofundador, que a més afegeix que “encara avancen una mica sense saber on van”.

El model de negoci de Teloputodije és senzill: la seva pàgina web té un gran recull de diferents samarretes bàsiques amb frases brodades, normalment amb significats variats, però donant voltes al mateix tema: “les ganes de lligar i ser diferent i disruptiu“, descriu Maizonada. D’aquesta manera, la companyia aconsegueix comercialitzar amb peces de roba bàsiques que van començar sent samarretes i han acabat per ampliar-se a dessuadores.

“De moment ens hem centrat en la venda dins del territori espanyol”, explica el cofundador de Teloputodije. Tot i això, la marca ja ha començat la seva expansió cap a nous horitzons com pot ser Llatinoamèrica o el món anglosaxó: “Estem treballant amb un equip de traductors per aconseguir trobar les traduccions de la marca més adients segons la cultura i la manera de parlar quotidiana d’altres territoris”, diu Maizonada. A més, el cofundador reconeix que aquest últim trimestre de l’any és el moment per intentar incrementar vendes i expandir-se, ja que s’acumulen moltes dates assenyalades: “Entre Black Friday i Nadal no hem pogut descansar massa, en el bon sentit de la paraula”, assumeix el cofundador.

Sentiment de comunitat

Teloputodije no s’autodetermina com a únicament una marca de roba sinó que tal com ho descriu Maizonada “se centra més a ser un estat o un sentiment“. Així doncs, la marca vol reivindicar aquesta necessitat de desencaixar-se de la societat i anar un pas més endavant, “la comunitat de Teloputodije són persones joves que no tenen pèls a la llengua”, somriu el cofundador de l’empresa. En aquest sentit, la companyia vol allunyar-se del merchandising i vol obrir el model de negoci a qualsevol sector, ja que tal com descriu el cofundador “vam començar venent un producte perquè era el que ens venia de gust, però ara pensem més en l’expansió”.

Per crear aquest espai de comunitat, la companyia obrirà la seva primera “botiga” a Madrid, on no només es podrà comprar la roba sinó que hi haurà espais per seure i conversar. A més a més, també recrearan l’espai on tot va començar, és a dir, algunes de les parets estaran habilitades per poder-hi escriure les frases que es desitgin: “Serà un espai on la gent vindrà, coneixerà la marca, es farà fotos i contribuirà a la nostra difusió”, explica Maizonada.

La companyia ja s’ha convertit en tendència al territori espanyol, suficient perquè algunes marques hagin decidit col·laborar amb aquestes frases eloqüents. Les últimes incorporacions han estat Beefeater, Ballantine’s i Glovo que han afegit edicions limitades de les samarretes de Teloputodije per promocionar algunes de les seves noves begudes: “Hem fet col·laboracions que no ens podíem arribar a imaginar que faríem mai”, reconeix el cofundador, però també afirma “que això només és el principi“.

Per Júlia Catarineu Pla