Teletreball obligatori i dues persones per taula en els restaurants, noves mesures per frenar la Covid-19

El Govern ha anunciat aquesta tarda noves mesures temporals extraordinàries per frenar els contagis de coronavirus que entraran en vigor a partir d’aquest dissabte 31 d’octubre o del dilluns 2 de novembre. Unes mesures que han de permetre continuar rebaixant la taxa de reproducció, que avui se situa en 1,03. La voluntat també és la de reduir la pressió sobre el sistema sanitari i evitar-ne la saturació.

Així, a banda de les que ja estan en vigor per decrets anteriors, a partir de dissabte les noves mesures estableixen que el màxim de persones que poden agrupar-se per taula als restaurants és de dues, llevat que siguin un nucli convivent superior. Alhora, des d’aquest dissabte, s’estableix que les reunions familiars o d’amics als domicilis queden reduïdes a dues persones. En ambdós casos s’elimina el topall màxim de cinc persones en els nuclis convivents.

També des d’aquest dissabte el nou decret prohibeix la venda de begudes alcohòliques a partir de les 21 hores a les benzineres. A la vegada, pel que fa als gimnasos, es revisaran els protocols relatius a les activitats dirigides que es permeten dins de les instal·lacions.

A partir de dilluns, pel que als llocs de treball, es decreta l’obligatorietat de l’exercici del teletreball sempre i quan la tipologia de l’activitat no requereixi la presència física del professional. A més, les reunions presencials no poden superar tampoc les dues persones.

El cap de Govern, Xavier Espot, i el titular de Salut, Joan Martínez Benazet, han destacat que l’objectiu de la nova bateria de mesures, que complementen les que s’han decretat fins a la data, “és protegir la salut de les ciutadanes i els ciutadans” i alhora “evitar la saturació del sistema sanitari”. Tant el cap de Govern com el ministre han recordat la importància d’extremar les mesures dictades per les autoritats sanitàries: ús de la mascareta, distància interpersonal i higiene de mans, evitant alhora la interacció social.

Finalment, Xavier Espot ha anunciat que es reforçaran les inspeccions als locals comercials per al compliment dels aforaments. Quant a les mesures a les escoles i activitats extraescolars, es manté tant l’activitat lectiva com les extraescolars, si bé l’ús de la mascareta és obligatori a totes les aules amb alumnes majors de 12 anys i totes les activitats extraescolars s’han de desenvolupar amb mascareta.

Eliminat el confinament pels residents que hagin estat fora de la UE o països assimilats

D’altra banda, el Govern ha derogat el Decret que establia un confinament domiciliari temporal per als residents que tornaven al país després d’una estada a l’estranger. La mesura s’aplicava a les persones que retornaven al Principat des de qualsevol país que no fos part de la Unió Europea, els països assimilats –Islàndia, Liechtenstein, Mònaco, Noruega, el Regne Unit, San Marino, Suïssa i el Vaticà– o les zones considerades de risc per part de les autoritats sanitàries.

D’aquesta manera, l’Executiu considera que no hi ha zones específiques que requereixin aquesta mesura perquè l’evolució de la pandèmia fa que la seva afectació tingui un nivell global. En aquest sentit, el ministre Martínez Benazet ha reiterat que la manera més eficient per lluitar contra la propagació del coronavirus SARS-CoV-2 és el compliment de les mesures preventives contra la infecció: l’ús de mascareta, respectar el distanciament social i la higiene de mans.

També ha recordat que l’estratègia del Govern per contenir el virus es basa en la realització de proves diagnòstiques, que permeten detectar la malaltia i fer un seguiment exhaustiu dels casos positius i els seus contactes.