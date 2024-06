Tècnics de turisme i esports de l’Alt Urgell debaten sobre els reptes actuals per a ser destí esportiu

Reunió de tècnics de turisme i esports de l’Alt Urgell per a parlar dels reptes locals en aquest àmbit (RàdioSeu)

Tècnics de turisme i d’esports de l’Alt Urgell s’han reunit aquest dimarts al CETAP, convidats per la Fundació Catalana per a l’Esport, per a parlar de les necessitats actuals de la comarca en aquest àmbit i per a començar a preparar la celebració, aquest any vinent, del segon Congrés Internacional d’Esport i Turisme de Muntanya. La cimera anirà presidida de diverses reunions a nivell local com la que s’ha fet al Centre Cultural Les Monges de la Seu.

La bona rebuda del nou congrés, que es va estrenar l’any passat a Puigcerdà, ha animat els seus impulsors a preparar una sèrie de jornades participatives arreu del Pirineu per a “donar veu a tots els agents implicats en el desenvolupament de l’esport i del turisme esportiu al territori”, tal com han explicat des de la Fundació Catalana per a l’Esport. Aquesta setmana mateix, dijous al matí, es farà una altra reunió de caire local, en aquell cas al Consell Comarcal de la Cerdanya, a Puigcerdà.

Laia Vendrell, tècnica de projectes d’Impulsem Pirineu, ha dirigit la sessió organitzada al CETAP. L’objectiu, indica, és “generar xarxa territorial i donar resposta a les problemàtiques que comparteixen les diferents comarques”, implicant-hi tots els nivells administratius “per a identificar i definir els reptes actuals i de futur” i presentar-los al Congrés del 2025.





Piscina coberta i millores al Parc del Segre

Entre aquests reptes, pel que fa a la Seu i l’Alt Urgell, Laia Vendrell ha explicat que un dels que s’ha plantejat és el de disposar d’una piscina coberta pública. En la mateixa línia, s’ha parlat de la necessitat d’afrontar una renovació gradual del Parc Olímpic del Segre tenint en compte que, tot i que els darrers anys s’hi ha fet millores importants, aquest recinte ja fa més de trenta anys que es va inaugurar i necessita adaptar-se als temps actuals en alguns aspectes. En aquesta necessitat també hi té a veure el fet que d’aquí a tres anys, al 2027, la Seu acollirà per quarta vegada uns Campionats del Món de piragüisme d’aigües braves.

Des d’aquest mes de març passat s’han creat equips de treball comarcals per a fer les primeres sessions. La segona fase tindrà lloc els dies 24 i 25 d’octubre, amb una trobada presencial a Puigcerdà, on es continuarà amb les sessions de treball amb els equips establerts. Aquestes jornades inclouran ponències, per a enriquir els coneixements dels participants, i també estaran obertes a particulars que hi vulguin prendre part.

Pel que fa al Congrés que tindrà lloc al 2025, l’FCE ha avançat que es durà a terme a Puigcerdà, on ja es va fer la primera edició. Tot i això, la voluntat dels impulsors és que les següents edicions siguin itinerants i, per tant, es facin a d’altres poblacions del Pirineu. A més de la Fundació Catalana per a l’Esport, en l’organització de l’esdeveniment hi estan implicats l’Ajuntament de Puigcerdà, el Consell Comarcal de la Cerdanya, la Generalitat de Catalunya i les diputacions de Barcelona, Girona i Lleida.