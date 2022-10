Tècnica de relaxació per a nens: el Mètode de Koeppen

Els nens sofreixen igual que els adults de situacions que els estressen, particularment perquè tenen edats en què no arriben a comprendre del tot el món que els envolta o els desborden situacions que viuen en el dia a dia. Per aquest motiu, és important ensenyar-los a relaxar-se.

Aquesta tècnica, creada especialment per a nens, consta d’exercicis que de manera senzilla, els ajuda a tranquil·litzar-se i a prendre consciència del mateix cos i del que els està succeint. L’objectiu de la mateixa per tant, és bàsicament tibar i destensar els diferents grups de músculs del cos, que els nens siguin conscients d’ells i puguin arribar a controlar i a gestionar les seves emocions. La tècnica pot ser utilitzada per a nens, des d’edats primerenques (sempre que siguin capaços de seguir ordres) i fins els 10 o 11 anys, perquè després, ja els pot resultar una mica infantil.

Abans de començar, cal explicar als nens en què consistirà el joc i quin és el seu objectiu. Els exercicis proposats són els següents:

– El xiclet . Per als músculs de la cara. Han d’imaginar que tenen un xiclet enorme en la boca i que han d’intentar mossegar-lo, per a després imaginar que ha desaparegut, i tornar a començar de nou.

– L a llimona . Per als músculs de mans i braços. Imaginen que en una mà tenen una llimona que han d’estrènyer el màxim possible, per a treure tot el suc que puguin. Quan portin una estona, hauran de fer com que el deixen caure al terra i repetir el procés amb l’altra mà.

– La tortuga . Per a coll i espatlles. Consisteix a fer-se passar per una tortuga que passeja tranquil·lament. De sobte, apareix un depredador o un perill per a ella, i han d’amagar-se dins de la closca, encongint-se d’espatlla i abaixant el cap. Quan acaba el perill, tornen a sortir.

– El fang . Imaginen que passen per una tolla i en travessar-la, s’enfonsen en el fang que hi ha en ella. Han de sentir el pes dels seus peus enfonsats i exercir força amb peus i cames per a intentar sortir. Aquí són les extremitats inferiors les que es treballaran.

– La Mosca . Existeix una mosca pesada voletejant que acaba posant-se en el nas. Han de tractar de treure-la, sense utilitzar les mans. Per a fer-ho, han d’arrugar el nas, tancar i obrir els ulls, arrugar la boca, obrir-la i tancar-la. Més tard la mosca se’n va i poden relaxar els músculs, però més tard, torna i hem de començar l’exercici de nou. Aquest exercici és per als músculs de la cara.

– El gat mandrós . Es tracta de ser un gat i començar a estirar-se després d’una plàcida i llarga migdiada. Primer les potes davanteres, després les posteriors…

– L’elefant . Estirats al terra cap amunt, simulen veure com s’acosta un elefant que no els veu i els trepitjarà. L’única manera de salvar-se, és estrènyer l’estómac per a endurir-lo, i així suportar el pes de l’animal. Quan passa de llarg, tornen a distendir l’estómac i a relaxar-se. Però a l’estona, torna a passar un altre elefant que seguia al primer. Per a practicar amb els músculs de l’estómac, també pot utilitzar-se l’exercici de la tanca, que consisteix a passar entre mig d’una tanca amb pinxos. Per a aconseguir-ho, hauran d’estrènyer l’estómac per a fer-se més prims i entrar pel forat.

Aprenent aquesta tècnica de relaxació aconseguiran:

Guanyar confiança

Augmentar la memòria

Canalitzar l’energia

Vèncer la timidesa

Millorar la qualitat del somni

O disminuir els atacs de pànic, entre altres.

Una vegada es realitzen diverses sèries de cada exercici, podem concloure la sessió amb exercicis de respiració i estiraments, ajudant-nos de música relaxant i en la qual tractin de visualitzar paisatges que els relaxi i que els doni seguretat.