Té un accident anant drogat i li troben cocaïna al damunt

La Policia va detenir, dissabte al matí, a l’Aldosa de la Massana, un conductor de 20 anys com a presumpte autor de delictes contra la seguretat col·lectiva, per donar positiu en drogues al volant, i contra la salut pública, per trobar-se en possessió de cocaïna. L’avís el va donar el servei de Circulació de la parròquia, que va controlar el jove després que tingués un accident de danys materials quan circulava amb un turisme amb matrícula andorrana i s’encastés contra un mur de pedra d’un edifici.
Quan la Policia va arribar, veient que el conductor presentava símptomes d’anar sota els efectes de l’alcohol o les drogues, li va fer les proves pertinents i va donar positiu en tòxics. A més, els agents li van localitzar un embolcall amb 0,62 grams de cocaïna i un altre amb restes de la mateixa substància.