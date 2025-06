Tazones, petit poble d’Astúries que destaca per la seva bellesa

El poble de Tazones, a Astúries (AMIC)

Tazones, a uns 10 quilòmetres de Villaviciosa i a uns 50 quilòmetres de Gijón, és un petit poble de pescadors situat a la costa d’Astúries, al nord d’Espanya. Amb menys de 300 habitants, forma part del municipi de Villaviciosa i és conegut per la seva bellesa pintoresca, la seva història i la seva excel·lent gastronomia basada en el peix i el marisc fresc. Un dels fets històrics més destacats de Tazones és que aquí va desembarcar el rei Carles I d’Espanya el 19 de setembre de 1517 en el seu primer viatge a la península Ibèrica. Aquesta efemèride es commemora cada any amb una recreació històrica que atrau nombrosos visitants.

A més, el poble conserva una forta tradició marinera, amb carrers empedrats i cases de colors que donen a l’indret un ambient autèntic i acollidor. Tot i la seva petita mida, Tazones té diversos punts d’interès que val la pena visitar:

El port i les seves cases tradicionals : Passejar pel port permet gaudir de l'ambient mariner i de les cases típiques amb façanes de colors vius i balcons de fusta.





Platges i costes escarpades : Tazones compta amb una petita platja i espectaculars penya-segats des d'on es poden admirar vistes impressionants del mar Cantàbric.





Petjades de dinosaures : Als voltants del poble es poden trobar restes fòssils i petjades de dinosaures a la costa, fet que converteix la zona en un lloc d'interès per als aficionats a la paleontologia.





Església de Sant Miquel : Un petit temple que destaca per la seva senzillesa i la seva connexió amb la història local.





: Un petit temple que destaca per la seva senzillesa i la seva connexió amb la història local. Ruta dels fars: Des de Tazones es poden fer caminades fins a alguns dels fars de la zona, com el far de Lastres, que ofereix unes vistes espectaculars.

La gastronomia és un altre dels grans atractius de Tazones. Els restaurants del poble són coneguts per la qualitat del peix i el marisc fresc, així com per plats típics asturians com la sidra natural, el cachopo o la fabada.