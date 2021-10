Tavascan estrena noves barreres paraallaus per a l’aparcament de la Pleta del Prat

Les tasques de col·locació de noves barreres paraallaus al talús de l’aparcament de la Pleta del Prat, a l’estació d’esquí de Tavascan, han finalitzat. Els treballs, que van començar el juny passat, han comportat una inversió de 626.000 euros per part del Departament de Territori de la Generalitat. Permetran millorar la seguretat d’aquesta part de l’estació, el funcionament de la qual es veu afectat periòdicament per despreniments de diversa importància.

Ara, aquesta zona ja està protegida amb barreres entre les cotes 2.015 i 1.915. Això evita el desencadenament de despreniments des de les cotes superiors. Aquesta actuació, per tant, permetrà evitar que les allaus afectin l’aparcament, que és més avall, a 1.805 metres. Fins a aquest indret s’hi accedeix per una carretera asfaltada de prop de 10 quilòmetres de llargada, que passa per l’embassament de Graus i després per Quanca.

En aquesta zona de l’estació hi ha pistes que permeten practicar diversos esports d’hivern. De fet, tot i les seves dimensions reduïdes, Tavascan es caracteritza perquè acull aficionats de fins a quatre modalitats diferents: esquí alpí, esquí nòrdic, esquí de muntanya i surf de neu. Alguns d’aquests practicants hi arriben atrets per la seva àrea ‘freeride‘ (fora pista) i pels gruixos de neu que s’hi acumulen a l’hivern.

Durant l’època hivernal, l’estació pallaresa dona feina a unes trenta persones de Lladorre i la rodalia, entre els remuntadors, el refugi, el transport i els monitors. El refugi, situat a peu de pistes, té una capacitat de cinquanta places, servei de restauració i lloguer de material.