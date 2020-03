Taurus Group ha justificat la presentació d’un Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO) a la seva seu central, a Oliana, per “força major” i assegura que la mesura excepcional té “un doble objectiu: d’una banda, prevenir l’expansió de Coronavirus COVID-19 i protegir els seus empleats; i de l’altra, assegurar la continuïtat de el grup i el seu bon funcionament econòmic”.

En un comunicat, Taurus ha reiterat que l’ERTO “s’aplicarà exclusivament durant el període que duri l’estat d’alarma decretat pel Govern espanyol” i que, tan bon punt aquesta situació s’acabi, “s’intentarà recuperar l’activitat normal com més aviat millor”. L’expedient s’ha acordat entre la direcció de la companyia i el Comitè d’Empresa en ple, i es basa en “tres premisses bàsiques: afectació mínima per als treballadors, blindatge de la companyia de cara a possibles afectacions del mercat, i restitució de la normalitat com més aviat millor”.

En funció de cada departament de l’empresa, i de com evolucionin les mesures de prevenció sanitària pel COVID-19, Taurus ha confirmat que l’ERTO s’aplicarà de dues maneres diferents: d’una banda, reducció de la jornada laboral en un 50%, amb la modalitat de tele-treball per part de la plantilla; i de la l’altra, suspensió temporal de l’contracte per a la resta.

Malgrat les complicacions de la situació actual, la multinacional olianesa ha afirmat que la seva activitat “no cessarà en cap moment i garantirà els serveis amb normalitat, com també les sortides de mercaderies i les comandes en línia. Per això, s’ha “extremat els sistemes de seguretat i salut, tot pensant en la seguretat dels seus empleats i seguint sempre les indicacions marcades pels organismes

oficials”.

Acord amb la plantilla

El comunicat reconeix que “l’aplicació de l’ERTO suposa un sacrifici per a la pràctica totalitat dels treballadors“, però valoren que “també demostra un gran esperit d’unitat i de solidaritat en aquests difícils moments per part de tots els que formen Taurus Group”. En aquest sentit, des de l’empresa hi afegeixen que “amb la implantació d’aquesta mesura, des Taurus Group vol reforçar el seu compromís amb el futur de l’empresa i dels seus treballadors, com també la voluntat i la dedicació per seguir desenvolupant productes innovadors que aportin solucions a les tasques de la llar, la cuina i la cura personal, pensant sempre en el benestar dels seus clients”.

A banda de la marca original Taurus, actualment Taurus Group també gestiona marques com ara Mycook, Solac, Casals, Black+Decker, Supra, Minimoka, Coffeemotion, Winsor, Taurus Professional, White&Brown, Alpatec, Richard Le Droff, Inalsa, Práctika, Mellerware, Lucky y Turmix.