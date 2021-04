Taules Professionals per apropar els joves a les empreses del país

La secretària d’Estat d’Afers Socials, Habitatge i Joventut, Teresa Milà –juntament amb el director del Departament d’Infància, Adolescència i Joventut, Jordi Olivé– ha presentat aquest dilluns a la tarda les Taules Professionals 2021, un seguit de conferències telemàtiques obertes per apropar els joves a les empreses i als sectors professionals més rellevants del país.

L’activitat, que l’organitza el Centre d’Orientació Educativa i Professional (COEP) del Ministeri d’Afers Socials, Habitatge i Joventut, té l’objectiu també d’obrir un canal d’informació i comunicació sobre els sectors professionals per pugui generar interès i resoldre els dubtes dels joves. De fet, el públic al qual van dirigides les taules professionals són joves que estiguin cursant Formació Professional, Batxillerat, universitaris i als seus progenitors o tutors.

El programa de les Taules Professionals comença aquest dilluns 12 d’abril i finalitza el 29 d’abril, amb taules rodones de dilluns a dijous. En concret, l’agenda de les conferències, que es podran seguir a través d’internet en els enllaços disponibles a la pàgina web https://www.joventut.ad/taules-rodones-del-coep, es divideix en 10 taules professionals temàtiques i 4 tallers de competències.

Pel que fa a les temàtiques de les taules, Olivé ha assenyalat que hi ha una gran varietat de sectors representats, com ara el sanitari, informàtica i enginyeria, comptabilitat i administració, comerç i estètica o dret. Les taules compten amb la col·laboració de la Universitat d’Andorra, el Centre de Formació Professional, Vatel, el Col·legi d’Enginyers, Andorra Telecom, l’Institut d’Estudis Andorrans i el Fòrum de la Joventut. Els tallers de competències, amb la col·laboració d’AddTalent, aborden qüestions com ara preparar un currículum o una entrevista de feina, així com quines són les eines per a la recerca de feina.

Jordi Olivé ha recordat que el COEP organitza, des del 2010, el Fòrum Estudiants-Empresa, un acte que s’ocupava també de posar en contacte a joves i empreses, sent les Taules Professionals el seu relleu adaptat a les limitacions de la pandèmia del coronavirus SARS-CoV-2.

En aquest sentit, Teresa Milà ha destacat la tasca del Centre d’Orientació Educativa i Professional, que ofereix serveis d’atenció individualitzada en la recerca laboral i educativa per, entre d’altres, millorar l’ocupabilitat principalment dels joves, facilitar la recerca de feina o orientació educativa. El COEP va atendre 50 persones el 2019, 57 persones el 2020 i 17 en el temps transcorregut del 2021.