Taula rodona amb els creadors de la banda sonora de l’exposició “Vincles”, a l’MCTA

Cartell anunciant la taula rodona (MCTA)

Per a aquest dijous, 19 de juny, a les 19 hores, el Museu Carmen Thyssen Andorra (MCTA) ha programat una nova activitat cultural: “Converses musicals: Taula rodona amb els compositors de la BSO”. L’acte té l’objectiu d’explicar als assistents com es crea una banda sonora per a una exposició d’art. Així, en aquesta conferència es descobriran tots els secrets del procés creatiu de la BSO de la mostra “Vincles. Cuixart conversa amb la Col·lecció Carmen Thyssen Andorra“. A través d’un diàleg obert amb el públic, es podrà conèixer de primera mà la visió i el treball dels seus creadors.

A la taula rodona organitzada per l’equipament cultural hi participaran els compositors Bernat Torra, David Sanz, i els membres del grup Fonorama: Toni Gibert, Lluís Casahuga i Kic Barroc.





Dades d’interès: