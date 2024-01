‘Tastem territori’ de l’Ateneu Alt Urgell proposa la descoberta i tast de gírgoles de cultiu ecològic

Informació del tast de gírgoles ecològiques

Dimecres, 24 de gener, tindrà lloc a l’Ateneu Alt Urgell, a la Seu, una nova sessió del cicle ‘Tastem territori’. En aquesta ocasió, la proposta comptarà amb la participació de Jordina Sánchez, que introduirà els assistents en el singular cultiu de micelis i presentarà el projecte de Peratxa Bolets, que se centra en el cultiu de gírgoles ecològiques a Organyà. Seguidament, es farà un tast de productes amb l’acompanyament de Fede Antona i Sílvia Olmeda.

L’activitat es durà a terme a les vuit del vespre i tindrà un cost de 4 euros per a les persones sòcies de l’Ateneu Alt Urgell i 5 euros per a les no sòcies. Per a participar-hi cal inscriure’s prèviament a través d’un formulari a Internet.



A causa de les necessitats d’espai i d’infraestructura per a dur a terme el taller, el nombre màxim d’inscrits és de 20, tot i que hi haurà llista d’espera. És per això que l’organització demana que les persones que s’apuntin i després no puguin assistir-hi, ho avisin amb antelació perquè algú altre pugui participar-hi.