Tarta Relena, Quimi Portet i Salvador Sobral, entre els artistes del Dansàneu 2025

Presentació del Dansàneu 2025 (@dansaneu)

La 34a edició del Dansàneu, Festival de Cultures del Pirineu, oferirà aquest estiu 35 propostes artístiques en 27 seus diferents de les Valls d’Àneu, deu més que l’any passat. El festival distribuirà les propostes artístiques en tres franges horàries i la meitat seran gratuïtes. Es duran a terme del 25 de juliol al 3 d’agost.

Pel que fa a la dansa, l’organització ha destacat que es comptarà amb les produccions de Toni Mira i Magdalena Garzón. D’altra banda, l’actor Carlos Cuevas protagonitzarà una lectura sobre ‘Thoreau’, al bosc del Gerdar. I en l’apartat musical s’ha avançat que hi haurà les actuacions, entre d’altres, del duet vocal Tarta Relena, el cantant i compositor Quimi Portet, el cantautor portuguès Salvador Sobral i la cantaora Mayte Martín.

A la presentació també s’ha subratllat que, enguany, el Dansàneu serà més descentralitzat que mai. Es reforça l’aposta per a ser presents al màxim possible d’indrets de les Valls d’Àneu i, per això, hi haurà fins a 27 escenaris diferents. Pel que fa al vincle amb el patrimoni local, s’ha anunciat que durant el certamen es farà la presentació del restaurat retaule de Sant Martí d’Escalarre, que ha retornat al Pallars Sobirà 100 anys després de la seva extracció, en el marc del lema ‘Patrimoni i comunitat’ que vertebra aquesta edició.

A la presentació a Lleida, que s’ha fet a la seu de l’Institut d’Estudis Ilerdencs, hi han intervingut la delegada territorial del Departament de Cultura de la Generalitat, Iolanda Ferran; la vicepresidenta de l’IEI, Estefania Rufach; el president del Consell Cultural de les Valls d’Àneu, Ferran Rella, i la directora del Dansàneu, Rut Martínez. L’acte ha inclòs una actuació de dansa a càrrec d’Aleix Martínez.