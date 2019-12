El pròxim dijous 2 de gener tindrà lloc a la Seu d’Urgell l’activitat cultural adreçada a les famílies ‘Tarda de contes’ que es realitzarà al llar del carrer dels Canonges. Aquest contacontes s’iniciarà a dos quarts de cinc de la tarda davant de la Catedral de Santa Maria d’Urgell i anirà baixant per aquest emblemàtic carrer del centre històric de la nostra ciutat fins a les set del vespre, tot explicant tres contes diferents.

El primer contacontes serà “Contes de la mare”, de Pepita Clop i Ramon Berga. En el segon s’explicarà “La Simitarra i les perles”, un conte acabat de publicar sobre els gegants vells de la Seu d’Urgell, escrit per Albert Galindo i il·lustrat per Laura Pal. Aquesta presentació anirà a càrrec de Pilar Planavila i Ivan Caro que explicaran el conte amb música en directe, i es comptarà amb la presència dels gegants Constança i Abderraman, que sortiran expressament per a l’ocasió. El tercer i darrer contacontes el protagonitzarà Mar Hurtado que explicarà el seu llibre On t’amagues Picot? i presentarà també el llibre “Aquests bolets estan sonats!” .

Tarda de contes es complementarà amb l’espai “bibliocanonges”, amb llibres facilitats per la Biblioteca Sant Agustí, per poder llegir al carrer.

L’activitat finalitzarà amb un berenar per a tothom, amb coca i xocolata.

Tarda de contes és una proposta integrada en la programació nadalenca de la Seu d’Urgell d’El Món Màgic de les Muntanyes, que organitza l’Associació de Veïns i Botiguers del Casc Antic en col·laboració amb l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, la Biblioteca Sant Agustí i Editorial Salòria.