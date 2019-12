Un tram del rec del Solà, d’uns 100 metres de llargada, s’ha hagut de tancar per seguretat a causa de l’episodi de pluges intenses de la setmana passada. Concretament el tram afectat es troba entre l’ermita de Sant Antoni i la font de la Grella (a l’altura del túnel del Pont Pla), just on comença la connexió del rec amb la parròquia de La Massana.

Les pluges dels darrers dies han generat una situació d’inestabilitat a la zona i hi ha risc de caiguda de la solera del camí. El tram queda de moment tancat fins que s’hi puguin dur a terme les tasques de reparació i estabilització de la solera.