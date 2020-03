El Comú d’Andorra la Vella ha decretat aquest migdia el tancament dels accessos i del passeig dels dos recs, el del Solà i el de l’Obac, davant de l’afluència constant de persones que hi transiten malgrat les recomanacions de les autoritats sanitàries de quedar-se a casa.

Els agents de circulació continuaran fent controls aleatoris per comprovar que no hi hagi circulació de persones. Cal tenir en compte, a més, que en diversos punts el camí és estret i no permet mantenir la distància de seguretat mínima entre persones per evitar la transmissió del coronavirus.