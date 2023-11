Tancament de la Llar de jubilats d’Escaldes per trasllat al nou edifici

Dia de la inauguració de l’actual terrassa de la llar de jubilats d’Escaldes-Engordany. Foto: comuee (agost 2021)

La Llar de jubilats d’Escaldes-Engordany estarà tancada als usuaris del 20 al 26 de novembre per trasllat al nou edifici del Prat Gran. També l’atenció telefònica es restringirà de les 8 a les 17 hores. Malgrat això, el servei de menjador no se suspèn. Així doncs, mentre duri el tancament, s’establiran tres dies per a fer la recollida dels àpats a les instal·lacions del Prat de les Oques.

Dilluns podran recollir el menjar del mateix dilluns i dimarts; dimecres el del dimecres i dijous; i divendres el del mateix divendres. Aquests menús s’hauran de consumir a casa de cada usuari ja que el menjador no estarà disponible. A partir del dia 27 de novembre, els usuaris ja s’instal·laran a la nova llar i el servei es reprendrà amb normalitat.