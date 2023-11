Tanca portes l’ANDART més urbà de les cinc edicions

Alguns dels treballs de l’ANDART 2023 (organització)

Clou la cinquena edició del L’ANDART amb més de seixanta obres arribades d’arreu del món i molta expectació per a veure i conèixer la més urbana de les biennals andorranes, que, per primera vegada ha tingut lloc íntegrament al nucli urbà de Sant Julià de Lòria. Una cita que ha comptat amb propostes innovadores, presentacions artístiques avantguardistes i instal·lacions interactives, així com altres formes d’expressió creativa.

La Biennal L’Andart és un esdeveniment on concorren tant artistes andorrans com altres de renom internacional i permet generar sinergies al seu voltant, en un marc de patrimoni arquitectònic i històric de gran importància, en una edició marcada per la varietat de tècniques, estils i visions a l’entorn de la sostenibilitat, fil conductor de la cinquena edició del L’ANDART.

L’ideòleg i comissari de la Biennal, Pere Moles, tanca satisfet la Biennal amb el convenciment que el L’ANDART és “una ocasió propícia perquè art i ciutadania puguin establir un diàleg obert a l’entorn dels grans temes de l’actualitat.”

El lema d’aquesta edició “La muntanya en circulació”, remetia directament a la necessitat de repensar de quina manera es consumeix i quina relació hi ha amb el medi. Un punt de partida per als artistes que han presentat obres de la mostra, però també per a implementar des de l’organització pràctiques sostenibles en relació a la gestió de residus, el reaprofitament del material, i altres iniciatives ecològiques en el marc del desenvolupament de la mostra.

Una edició en què s’ha posat una cura especial en la logística, la seguretat i l’accessibilitat amb la voluntat de millorar l’experiència dels visitants.

Han estat molts els grups de dins i fora d’Andorra que han pogut aprofitar les visites guiades ofertes pels comissaris de la Biennal, en unes sessions que han estat especialment profitoses i participatives gràcies a la connexió que els artistes han sabut establir amb el públic.

Sens dubte un dels centres neuràlgics de l’activitat ha estat l’antiga fàbrica de tabacs CATSA, que ha allotjat una mostra d’artistes d’Andorra i de San Marino, país convidat en aquesta ocasió.

La recuperació de la CATSA i la posada en valor de diversos racons de la parròquia ha permès la revalorització d’espais del nucli urbà, sovint poc coneguts o, fins i tot, nous, contribuint així a la cultura local i de país, ja sigui a través de la promoció de nous talents, la preservació de tradicions culturals, o la creació d’una identitat cultural única pel propi festival.

Una de les novetats destacades d’aquesta cinquena edició de L’ANDART ha estat, sens dubte, el canvi de dates- ha passat de l’estiu a la tardor- i el canvi d’emplaçament, que s’ha focalitzat al nucli urbà de Sant Julià de Lòria.