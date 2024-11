Tallers sobre tècniques d’estudi a l’Aula d’Estudi Jove de Montferrer

Cartell anunciant els tallers de l’Aula d’Estudi Jove de Montferrer (CCAU)

Els propers dijous, 14, 21 i 28 de novembre dins l’Aula d’Estudi Jove de Montferrer es duran a terme uns tallers de tècniques d’estudi. L’objectiu d’aquests tallers és facilitar eines d’estudi i aprenentatge als joves, tant per a preparar-se els exàmens, com per a repassar el contingut de les assignatures. Cadascun dels tallers se centrarà en unes tècniques concretes que els participants podran posar a la pràctica a través de dinàmiques durant les sessions. Els tallers tindran lloc de 6 a 7 de la tarda, al Local Social de Montferrer.

L’Aula d’Estudi Jove és un projecte de l’Oficina Jove de l’Alt Urgell dirigida a les persones joves que són estudiants. L’objectiu principal és facilitar als joves un espai d’entrada lliure per a estudiar, fer deures o fer treballs en grup. També s’ofereix un suport a qui ho necessiti en la recerca d’informació, l’elaboració d’esquemes i resums, en tècniques d’estudi, en l’organització i planificació del temps, en la gestió de l’agenda, etc. L’Aula d’Estudi Jove té lloc cada dijous de 5 a 7 de la tarda, al Local Social de Montferrer, per a joves a partir de 10 anys.

Per a més informació es pot contactar als telèfons 607 866 902, 973 355 608 o al correu electrònic amontraveta@ccau.cat.