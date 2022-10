Tallers sobre sexualitat saludable per a sensibilitzar sobre les violències masclistes

Acció Feminista d’Andorra (AFdA) organitza el divendres i dissabte, 11 i 12 de novembre, unes jornades que tenen per objectiu sensibilitzar la població vers les violències masclistes. Aquesta iniciativa pretén aportar elements per a avançar cap a una societat igualitària.

Així doncs, el divendres 11 de novembre, a les 19 hores, tindrà lloc un taller que porta per títol Com viure sense violència sexual entre la pornografia i la prostitució. Les jornades seguiran dissabte 12 de novembre. A les 11 hores s’impartirà el taller Pornografies versus sexualitat saludable: com recuperar el plaer compartit.

Els tallers aniran a càrrec de formadores especialitzades de l’associació per a l’emancipació de dones i nenes Emargi i són gratuïts.

Es demana que les persones interessades en assistir-hi s’inscriguin a través de l’adreça de correu electrònic andorrafeminista@gmail.com indicant el taller o tallers als quals volen participar.

Com a cloenda de les jornades, Acció Feminista d’Andorra ha convidat la supervivent de la prostitució i activista Amelia Tiganus. Amelia Tiganus és una veu referent en la lluita pels drets de les dones i les nenes i presentarà el seu llibre La revuelta de las putas.

Tots els actes tindran lloc al Centre de Congressos d’Andorra la Vella. Les jornades, que porten per títol Contra les violències masclistes: cultura feminista!, compten amb el suport del Comú d’Andorra la Vella.

Acció Feminista d’Andorra insisteix en la necessitat que tota la població, tant dones com homes, participin en activitats de sensibilització sobre les violències vers les dones ja que només prenent consciència d’aquesta realitat es podran construir relacions no violentes i igualitàries.