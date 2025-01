Taller participatiu a la Seu per a l’elaboració del Pla Estratègic 2025-2028 del Parc Natural de l’Alt Pirineu

Cartell informant del taller participatiu per a l’elaboració del Pla Estratègic 2025-2028 del Parc Natural de l’Alt Pirineu

El CETAP de la Seu d’Urgell acollirà aquest dijous, 23 de gener, una sessió participativa per a l’elaboració del Pla Estratègic 2025-2028 del Parc Natural de l’Alt Pirineu. El taller, destinat als ens locals de l’Alt Urgell, tindrà lloc de les 10 del matí a les 12 del migdia. El Pla Estratègic vol convertir-se en una eina clau per a la gestió del Parc durant els pròxims quatre anys, i ha d’esdevenir el full de ruta que prioritzarà totes les accions necessàries per a conservar i desenvolupar socioeconòmicament l’espai natural de manera sostenible.

De moment ja s’han realitzat 3 dels 4 tallers participatius previstos, amb una destacada implicació de persones i entitats d’àmbit local. Les sessions han tractat sectors clau com el primari, el turístic, el cultural, l’educatiu, el municipal i el de serveis.





Oberta la participació ciutadana

Els ciutadans i ciutadanes que vulguin aportar propostes poden fer-ho fins al diumenge, 26 de gener, a través del Portal Participa. Des del Parc es destaca que totes les opinions són “essencials” per a definir les accions que marcaran el futur de l’espai protegit.





Coexistència amb grans carnívors

En un altre ordre de coses, el Parc Natural de l’Alt Pirineu ha presentat amb motiu del Dia Europeu de la Mediació el projecte “Coexistència amb grans carnívors”, en el marc de la I Mostra de Serveis Públics de Mediació i Resolució Alternativa de Conflictes. El projecte constata que l’os i el llop estan recuperant les seves poblacions com a conseqüència de la seva protecció i estan recolonitzant algunes parts de Catalunya, i apunta al fet que la nova coexistència ha implicat uns efectes socioeconòmics positius (per exemple, els vinculats a l’ecoturisme), però també negatius per a determinats sectors econòmics, en especial per a la ramaderia, apicultura inclosa. En aquest context, s’explica que s’han desplegat diversos tipus de mesures i espais de diàleg i treball col·laboratiu, tant per a prevenir interaccions i atacs com per a compensar econòmicament els danys causats.





Millora d’espais del Parc

Des del Parc Natural de l’Alt Pirineu s’està treballant en el manteniment de diversos espais. Per exemple, s’ha dut a terme el desbrossament dels marges de la pista de Beraní a Sant Joan de Colinos per a millorar l’accessibilitat i reduir el risc d’incendis forestals. També s’ha fet l’adequació de la pista forestal de la Solana de Benante, que connecta Lladrós amb la capella de Sant Isidre Llaurador, i passa ben a la vora del mirador del Pui Tabaca, per a permetre el pas de camions dels Bombers en cas d’incendi forestal, millorant la seguretat i la resposta davant emergències.

Una altra intervenció es fa al camí de Dorve a Llavorre per a garantir la seguretat i la preservació dels búnquers de la Línia Pirineus, construïts pels franquistes durant la postguerra, als anys 40, com a resposta a una possible invasió aliada. En aquest cas, s’ha fet el desbrossament i neteja de les entrades; la retirada d’obstacles com troncs caiguts i roques, i la instal·lació de baranes de fusta per a protegir els accessos i facilitar visites segures.